Caos appalti pubblici, Ance Brescia: il sistema delle gare non funziona

Angela Dessì

Il presidente Deldossi: «Procedure complesse costringono le imprese a rinunciare ai lavori»

3 ' di lettura

La burocrazia digitale rende più complicato partecipare ai bandi © www.giornaledibrescia.it

Appalti pubblici nel caos con la burocrazia digitale: complice un sistema complesso, poco definito e con oltre 50 piattaforme attive per le imprese, la procedura via web si fa più lunga e farraginosa di quella cartacea. È l’ennesimo grido di dolore quello che si leva da Ance Brescia, l’associazione dei costruttori edili di via Ugo Foscolo che a distanza di alcuni mesi dallo switch off del 1° gennaio 2024 che ha segnato appunto il passaggio definitivo alla gestione digitale degli appalti pubblici