Campogrande, addio al supermercato Bennet: arriva Rossetto

Per un brand italiano che dismette ce n’è un altro pronto ad investire. Sarà un cambio di marchio inedito quello che riguarderà l’area di Campogrande.

Da domani, infatti, il punto vendita Bennet di via Genova chiuderà i battenti per passare a Rossetto. Si tratta dell’effetto della cessione di un ramo d’azienda - operazione analoga a quella che negli ultimi anni ha visto il passaggio di alcuni punti vendita Despar, acquisiti da consorziata Conad - che verrà formalizzata dal 21 giugno.

Ma già dalla giornata di domani le saracinesche dello store si abbasseranno definitivamente; verranno riaperte tra qualche mese, il tempo necessario per riallestire lo spazio del nuovo supermercato. Poi l’insegna che svetterà sarà quella di Rossetto. Proprio nel febbraio del 2023 si è registrata la medesima operazione:

Bennet che precedentemente portava l’insegna Auchan, ha poi adottato quella del Rossetto. La trattativa avviata tra società e sindacati per il supermercato di Campogrande si è invece protratta per circa un mese ritardando così la data del primo giugno inizialmente individuata per la chiusura, ma non sarebbe stata accompagnata da particolari intoppi.

La cessione, infatti, non porterà a gravi ripercussioni sull’organico: i circa 60 dipendenti verranno trasferiti in altri punti vendita e non è previsto il ricorso ad ammortizzatori sociali. Bennet, che sta dismettendo alcuni punti vendita anche storici in Italia (come quello di Legnano, chiuso lo scorso gennaio dopo 59 anni) ha assicurato che manterrà una presenza sul territorio: con la chiusura di Campogrande, i supermarket della società comasca nel Bresciano sono due, a Gavardo e a Verolanuova. Ma la società vuole specificare che «attraverso una politica commerciale al passo coi tempi e programmi di espansione mirati, Bennet è riuscita a conquistare e mantenere una leadership di mercato nelle aree in cui opera».

Dall’altra parte c’è Rossetto Group, che il prossimo anno compirà 60 anni e che si accinge ad aprire il sesto punto vendita sul territorio, puntando su un’area commerciale storica di Brescia: il nuovo store di via Genova, la cui data di apertura non è ancora stata annunciata, si aggiungerà alle sedi già presenti a Castenedolo, Concesio, Desenzano, Montichiari e Rezzato.