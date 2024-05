Campi pieni di fango e difficili da lavorare: in Lombardia semine in ritardo

Valerio Pozzi

A causa della pioggia ancora incolta metà della superficie totale destinata al mais

Nella nostra provincia si segnala una situazione in peggioramento per il mais: i terreni sono ormai distese di fango impossibili da lavorare e le colture in campo sono compromesse: le semine programmate di mais, laddove evidentemente ancora non sono state fatte, saranno posticipate. Dalle prime stime risulta si sia seminato meno della metà della superficie a mais che normalmente viene lavorata ogni anno (pari a una dimensione complessiva di 70mila ettari). E gli ultimi episodi di nubifragi e gra