Campi allagati, seminativi in tilt: «Sono a rischio molte colture»

Valerio Pozzi

Dal mais alla soia fino al foraggio, preoccupano gli eventi estremi del meteo

Un campo allagato a Pozzolengo - © www.giornaledibrescia.it

Sono oltre 70 gli eventi estremi tra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate e tempeste di vento che si sono scatenati in Lombardia solo nell'ultima settimana. «Da Nord a Sud, da Est a Ovest - precisa Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia - le campagne in queste ore sono sott’acqua, sommerse dai quantitativi eccezionali di pioggia caduta negli ultimi giorni. Impossibile per gli agricoltori entrare in campo e procedere con i lavori stagionali. Una situazione che sta mandando in tilt le s