Camera Commercio: ecco i 25 nuovi consiglieri

Sono stati svelati i nomi dei 25 nuovi rappresentanti nel Consiglio camerale della Camera di commercio di Brescia, che saranno in carica per il mandato amministrativo del quinquennio 2019-2024. Dopo il via libera di Regione Lombardia, che ha verificato il possesso dei requisiti personali previsti dalla legge da parte dei candidati - designati da associazioni di categoria bresciane, sindacati, ordini dei professionisti e associazioni dei consumatori - i nuovi consiglieri, per i rispettivi settori, sono: Giovanna Prandini (Agricoltura); Flavio Bocchio, Eleonora Rigotti, Eugenio Massetti, Luisa Ersilia Prandelli (Artigianato); Maria Garbelli, Elisa Torchiani, Roberto Saccone, Roberto De Miranda, Tiziano Pavoni (Industria); Alessandro Fantini, Carlo Massoletti, Francesca Porteri, Barbara Quaresmini (Commercio); Vincenzo Gaspari (Cooperazione); Marco Polettini (Turismo); Giuseppina Mussetola (Trasporti e spedizioni); Raffaele Nicola Zucchi (Credito e assicurazioni); Davide Guerini, Gianfranca Guzzardi, Mariano Mussio, Eleonora Cotelli (Servizi alle imprese e altri settori); Silvia Spera (Organizzazioni sindacali); Giuseppe Vilardi (Associazioni dei consumatori); Carlo Fusari (rappresentante dei Liberi professionisti).

L’iter prevede che, ai nuovi componenti del consiglio della Camera di Commercio, spetti procedere con la nomina del nuovo presidente dell’ente di via Einaudi, che succederà dopo cinque anni a Giuseppe Ambrosi. Il prossimo passaggio sarà l’insediamento del Consiglio camerale, convocato dalla Regione per giovedì 28 novembre, alle 16.

«La data è stata fissata dalla Regione - spiega il segretario generale Massimo Ziletti -, in assenza del primo soggetto che secondo prassi convoca l’assemblea, ovvero il presidente. La seduta sarà presieduta dal consigliere più anziano (Giuseppe Vilardi, ndr), che nella fase iniziale dovrà seguire i lavori per le elezioni. Riteniamo che la nomina possa avvenire il giorno medesimo: in questo caso la seduta si chiude, poiché avendo eletto il nuovo presidente sarà egli stesso a convocare la nuova seduta del consiglio camerale, il quale dovrà eleggere la giunta, che entrerà nel pieno dei poteri». La nuova Giunta sarà composta da 8 membri, e non più 7 come la precedente. Con tutta probabilità, e a meno di sorprese dell’ultima ora, il nuovo presidente sarà l’imprenditore Roberto Saccone, attuale membro di giunta e titolare del Gruppo Olimpia Splendid di Cellatica.

