Calvisano piange Carlo Migliorati patron di Fly Flot

Il lavoro da casa, imposto dall’emergenza sanitaria scoppiata la scorsa primavera, gli aveva consentito di dare il suo contributo in azienda nonostante una spietata malattia gli impedisse la presenza in ufficio.

Carlo Migliorati, fino all’ultimo, ha interpretato un ruolo da leader, quale era, in Fly Flot. Ieri, però, ha lasciato che fossero le persone a lui più care, a partire dalla figlia Alice e dal fratello Franco, a prendere saldamente in mano il timone del gruppo. L’imprenditore bresciano se n’è andato lasciando familiari, amici e collaboratori in un inevitabile sconforto.

La camera mortuaria del 63enne è stata allestita all’interno dello stabilimento di via Isorella, a Calvisano. Là dove per anni Carlo Migliorati ha diretto la produzione di ciabatte, pantofole e altre calzature con quel popolare marchio ormai conosciuto in gran parte del mondo: una delle tante eccellenze del made in Italy.

I suoi funerali avranno luogo domani, mercoledì 14 ottobre, alle 15.30 nella parrocchiale di Calvisano. Carlo Migliorati è stato interprete di una storia d’impresa iniziata nella seconda parte del secolo scorso dal padre Luigi insieme ai sui cinque fratelli e ai soci Visentin e Nodari. Il binomio Migliorati-Nodari peraltro rappresenta ancora oggi la base societaria della società calzaturiera della Bassa, che grazie all’impegno e alla determinazione del signor Carlo, unito alla immancabile dedidizione di tutti i membri delle due famiglie, ha saputo resistere anche a momenti davvero complicati dove le difficoltà del mercato si sono mischiate con avversità di altro genere.

