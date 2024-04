Brilla la stella Matchfy, l’algoritmo bresciano che scopre e lancia i talenti della musica

La startup cittadina vanta una sinergia con Spotify. Chiuso di recente un round di finanziamenti da 2 milioni

3 ' di lettura

La sede di Matchfy. Nella foto (è il terzo da sinistra) anche Donato Romano, uno dei finanziatori della startup - © www.giornaledibrescia.it

Bob Marley le chiamava «positive vibration» e su di esse compose un inno reggae contro l’oppressione dei popoli. Tutte le rivoluzioni, in fondo, hanno avuto in dotazione una colonna sonora, spesso intrisa di quelle belle sensazioni, «good vibes» appunto, che anticipano un cambiamento. Per ora resta difficile indicare una melodia che possa definire l’impatto fin qui avuto dalla bresciana Matchfy sul mercato della musica, ma basta scendere dai primi due gradini all’entrata della sede di viale Ital