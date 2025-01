Bresciane in Borsa: il bilancio delle 15 società bresciane a Piazza Affari

La regina è Bellini Nautica, bene anche Antares, Abp Nocivelli e A2A; cali pesanti per Nesperience, Pozzi Milano e Bialetti

4 ' di lettura

Palazzo Mezzanotte ospita la Borsa Valori di Milano - Foto Stefano Stabile da Wikimedia Commons

Dopo la grande ripresa del 2023, il 2024 è proseguito bene per Piazza Affari che ha registrato una crescita del 12% con una capitalizzazione che sale oltre gli 800 miliardi di euro rispetto ai 761 della fine dell’anno scorso. Anno borsistico invece a «corrente alternata» per le quindici società bresciane quotate. Con 6 titoli che registrano progressi importanti e 8 titoli che chiudono con perdite in alcuni casi molto pesanti. Bellini superstar Su tutti spicca il balzo del 102% di Bellini Nautica