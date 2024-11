Brescia risponde al Piano Mattei, se ne parla nel Tg Economia

La provincia di Brescia è la prima in Italia a mettere in campo un percorso che risponde al Piano Mattei. Fra i 9 Paesi individuati dal governo, Confindustria Brescia, Confapi e Confagricoltura guardano all’Algeria: stabile politicamente e che offre molte opportunità. Se ne parla nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda lunedì 4 novembre alle 20.05 su Teletutto, curato e condotto da Laura Bergami.

Piano Transizione 5.0

Anche in questa edizione non può mancare lo spazio dedicato alla Transizione 5.0. Insieme a Marco Casale, presidente di Peimar, si è parlato di fotovoltaico e dei passaggi necessari per avere accesso agli incentivi per il Piano Transizione 5.0, ma anche di quali siano ancora i possibili vantaggi per famiglie e privati.

Transizione 5.0, pannelli solo made in Ue

Oltre al consueto commento della Borsa che si sofferma sull’andamento dei titoli legati all’intelligenza artificiale, l’approfondimento del professor Menoncin è dedicato all’ipotesi, molto remota per la verità spiega, che i Paesi Brics adottino una propria moneta di riferimento.