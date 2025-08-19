A Brescia ci sono più lavoratori, ma il loro salario ha perso valore
In cinque anni hanno trovato impiego 34.139 addetti, le buste paga si sono però svalutate del 3,44%. La mappa interattiva con i dati di tutti i comuni in provincia
I dipendenti perdono potere d'acquisto
In cinque anni la forza lavoro di Brescia ha guadagnato 34.139 addetti, ma nello stesso arco temporale le buste paga si sono svalutate del 3,44% nella nostra provincia, passando da un valore medio mensile di 1.505 a 1.455 euro, al netto d’imposta. Il confronto emerge dalle dichiarazioni dei redditi raccolte dal Dipartimento delle Finanze. Entro il 2029 a Brescia serviranno oltre 70mila nuovi lavoratori In cinque anni Prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, nel 2019, i Comuni bresciani co
