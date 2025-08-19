Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

A Brescia ci sono più lavoratori, ma il loro salario ha perso valore

Erminio Bissolotti
In cinque anni hanno trovato impiego 34.139 addetti, le buste paga si sono però svalutate del 3,44%. La mappa interattiva con i dati di tutti i comuni in provincia
I dipendenti perdono potere d'acquisto

In cinque anni la forza lavoro di Brescia ha guadagnato 34.139 addetti, ma nello stesso arco temporale le buste paga si sono svalutate del 3,44% nella nostra provincia, passando da un valore medio mensile di 1.505 a 1.455 euro, al netto d’imposta. Il confronto emerge dalle dichiarazioni dei redditi raccolte dal Dipartimento delle Finanze. Entro il 2029 a Brescia serviranno oltre 70mila nuovi lavoratori In cinque anni Prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, nel 2019, i Comuni bresciani co

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario