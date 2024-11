Brescia guida le filiere industriali lombarde che guardano all’Europa

Le aziende provinciali capofila in 14 progetti su metalli, energia, edilizia, smart city e sport. Coinvolte 383 realt tra imprese, centri di dormazione e ricerca e istituti di credito

2 ' di lettura

Cinque le filiere nel settore «Lavorazione industriale di metalli» - © www.giornaledibrescia.it

Per essere competitivi sui mercati internazionali non bisogna rinunciare alla propria unicità, bensì serve valorizzarla all’interno di un contesto più ampio di alleanze e collaborazione. In poche parole essere parte di un ecosistema rende più forti pur non snaturando la natura della singola attività, sia essa un’impresa, un ente di formazione e ricerca o un soggetto di altra natura. Questo l’indirizzo tracciato dall’Ue, che della co-progettazione ha fatto uno dei suoi cardini anche in chiave di