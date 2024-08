Bper Banca, l’utile sale a 724 milioni (+2,8%): «Vediamo opportunità di crescita»

Sui conti pesano costi di ristrutturazione per 174 milioni. A ottobre il nuovo piano industriale

Il general manager di Bper Gianni Franco Papa

Bper Banca chiude il semestre con un utile di 724 milioni di euro, in rialzo del 2,8% sullo stesso periodo del 2023, nonostante 174 milioni di costi di ristrutturazione che hanno appesantito il trimestre, archiviato con 267 milioni di profitti, mentre l’utile adjusted (l’utile prima degli oneri e dei proventi straordinari), pari a 388,5 milioni, è stato più o meno in linea con le attese del mercato. La banca, di cui l’amministratore delegato Gianni Franco Papa ha preso le redini ad aprile, ha an