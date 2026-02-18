Giornale di Brescia
Borgosesia, Isa lancia l’Opa: operazione che parla anche bresciano

Roberto Ragazzi
Veicolo dell’offerta è la società Alba: l’obiettivo è il delisting del titolo da Piazza Affari
La sede di Isa a Trento
Un’operazione che nasce sull’asse Trento-Milano, ma che parla anche bresciano. L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria lanciata da Alba, veicolo societario controllato da Isa (Istituto di Sviluppo Atesino), sulla quotata Borgosesia riporta al centro della finanza italiana una partita che coinvolge in modo diretto interessi legati anche alla nostra provincia, sul fronte del business, ma anche su quello azionario e manageriale.

I dettagli

L’Opa lanciata sulle azioni della quotata ha un corrispettivo di 0,71 euro per azione, portata in adesione e punta al delisting della società da Piazza Affari. L’efficacia dell’Opa è subordinata al raggiungimento di una soglia minima di adesione pari al 66,67% del capitale sociale, oltre alle autorizzazioni regolamentari necessarie.

Il prezzo incorpora un premio del 20,3% rispetto al valore ufficiale del 16 febbraio 2026, pari a 0,59 euro. Ma ricordiamo che Isa detiene già il 24,68% di Borgosesia. In Borsa la reazione è stata netta: le azioni della quotata hanno messo a segno un rally di oltre il 19%, avvicinandosi rapidamente al prezzo dell’Opa. Un movimento tipico in queste operazioni e che segnala come il mercato consideri elevata la probabilità di successo dell’operazione.

I legami con Brescia

Borgosesia, società sul listino all’Euronext Milan, è presieduta dal bresciano Maurizio Faroni; è guidata dall’amministratore delegato Davide Schiffer; vede in consiglio un altro bresciano, Roberto De Miranda. Anche sul fronte della compagine azionaria non mancano investitori legati alla nostra provincia.

Anche Isa, holding di partecipazioni trentina, attiva da oltre novant’anni nel Nord Italia con investimenti di lungo periodo, ha costruito nel tempo una presenza significativa nel Bresciano. Tra le partecipazioni più rilevanti figurano anche il 20% di Iniziative Bresciane Partecipazioni spa; il 12% di Iniziative Bresciane spa; il 29,41% di Brevivet; il 40% di Brescia Urban Living (società immobiliare per lo sviluppo immobiliare dell’area degli ex Magazzini Generali di Brescia); il 10% Bosco Hous srl (veicolo societario nato per lo sviluppo futuro di progetti immobiliari nella zona di Brescia).

Accordo quadro

Uno degli elementi che rafforza la credibilità dell’Opa è la presenza di un accordo quadro tra i principali investitori. L’intesa è stata sottoscritta tra i soci Isa; Preto; Pierangelo e Dario Tommasi; Carlo Tassara International; Sofia Holding e Valentina Francesca Maria Brioschi per portare in adesione le rispettive quote.

Le parti dell’accordo si sono già impegnate a conferire in adesione all’offerta le proprie partecipazioni in Borgosesia, che complessivamente rappresentano il 49,6% del capitale sociale. Questo dato è cruciale: significa che quasi metà del capitale è già sostanzialmente vincolato all’Opa, riducendo in modo significativo l’incertezza sul raggiungimento della soglia minima del 66,67%.

La strategia

Il progetto strategico è chiaro: riportare Borgosesia in una dimensione non quotata per sostenere i piani di crescita nel settore degli asset alternativi, che includono investimenti immobiliari e valorizzazione di portafogli complessi. L’uscita da Piazza Affari consentirebbe alla società di muoversi con maggiore libertà operativa, anche attraverso eventuali operazioni straordinarie.

Come abbiamo scritto l’efficacia dell’operazione è condizionata al raggiungimento di almeno il 66,67% del capitale, oltre alle autorizzazioni della Banca d’Italia e al nulla osta del Golden Power. Al delisting si arriverà con il superamento della quota 90%. Nel caso in cui non si raggiungesse tale soglia, l’intenzione è di conseguirla attraverso la fusione per incorporazione di Borgosesia in Alba, ulteriore segnale della determinazione di Isa.

