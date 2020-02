Boom del salmone norvegese in Italia: vale 388 milioni di euro

Continuano a crescere le esportazioni di salmone norvegese in Italia, che nel 2019 hanno messo a segno +11% in volume con 61.568 tonnellate e +6% in valore per 388 milioni di euro; dal 2010 le vendite sono aumentate del 207% in quantità e del 274% in valore. Trend positivo anche per gli arrivi di stoccafisso che, dopo diversi anni di calo hanno chiuso l'anno con 2.482 tonnellate pari a 56 milioni di euro. Lo fa sapere Norwegian Seafood Council, secondo cui l'export totale ha chiuso un 2019 da record con un valore di 107 miliardi di corone (+8%) rispetto al 2018.

Dati che potrebbero potenzialmente raddoppiare entro il 2030, spiegano da Norwegian Seafood Council, visto che i consumatori di tutto il mondo «percepiscono i prodotti ittici norvegesi come sicuri, sostenibili e di alta qualità». Il salmone è la specie più esportata dalla Norvegia con 1,1 milioni di tonnellate (+6%) per un valore pari a 72,5 miliardi di corone (+7%), rispetto al 2018; un trend dovuto all'indebolimento della corona norvegese e all'aumento della domanda nel 2019.

Per quanto riguarda il pesce pescato, il merluzzo è la specie più importante in termini di valore con un export paria a 10,1 miliardi di corone; si tratta di un calo dell'8% rispetto al 2018 in volume, ma di un aumento di valore di 660 milioni di corone pari al +7%.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it