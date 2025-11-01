Bonus elettrodomestici, contributo fino a 200 euro

Si potrà a breve accedere al bonus elettrodomestici 2025, che offre fino a 200 euro per l'acquisto di un nuovo apparecchio. Purché prodotto in Europa. Si potrà presentare domanda a partire dalla metà di novembre 2025.

Come funziona

Il nuovo bonus coprirà fino al 30% del costo di un elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro. È valido solo per alcune tipologie di elettrodomestici che dovranno essere realizzati in Europa e rispettare determinati requisiti energetici: lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.