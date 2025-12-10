Giornale di Brescia
Bonus bollette, in arrivo 55 euro per 4,5 milioni di famiglie

Nella bozza del decreto Energia il contributo, valido per la luce, per il 2026 vale 250 milioni di euro: si affianca alla misura già attiva
Una bolletta - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie «vulnerabili», cioè con Isee fino a 15.000 euro o con almeno quattro figli a carico e Isee fino a 20.000 euro.

È il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente, inserito nell'ultima bozza del decreto Energia. La relazione illustrativa al dl stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

