Bonus bollette, in arrivo 55 euro per 4,5 milioni di famiglie
Un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie «vulnerabili», cioè con Isee fino a 15.000 euro o con almeno quattro figli a carico e Isee fino a 20.000 euro.
È il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente, inserito nell'ultima bozza del decreto Energia. La relazione illustrativa al dl stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
