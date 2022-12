Bilanci 2021: come accedere ai contenuti premium e all'archivio dei dati

Giunto alla sua quarta edizione, il portale bilanci.giornaledibrescia.it mette a disposizione degli utenti premium i conti del triennio delle migliori aziende bresciane. Oltre ai dati, nella versione online sono disponibili tutte le ricerche e le analisi messe a punto dalla redazione Economia del GdB con il gruppo di esperti coordinati dal prof. Claudio Teodori dell'Università degli Studi di Brescia.

Le funzionalità

Su bilanci.giornaledibrescia.it è possibile confrontare le performance delle migliori aziende bresciane, interrogare i numeri dei loro bilanci in pochi clic, fare analisi personalizzate applicando filtri geografici o settoriali con codice Ateco. Ma non solo. Si può approfondire la ricerca di UniBs attraverso l’applicazione di indici aggiuntivi e la consultazione di grafici e mappe interattivi, oltre ad avere a portata di mano le «classifiche» delle imprese in base a ripartizione del fatturato tra Italia e estero, costo del lavoro e liquidità. E non è finita qui. Consultando i dati economici degli ultimi cinque anni, è immediato fare ricerche d’archivio per studiare approfonditamente settori produttivi o zone della provincia, ricostruendo cambiamenti e evoluzioni dei diversi mercati, sempre numeri alla mano.

Contenuti premium

Tutto questo è il patrimonio di dati e analisi accessibile sul portale, giunto alla sua quarta edizione, aggiornato con i dati dei bilanci più recenti delle prime mille aziende bresciane per fatturato (triennio 2019-2021). Non una semplice trasposizione del volume cartaceo da oggi in edicola con il GdB, ma un’esaltazione e un’ottimizzazione dei suoi contenuti, che grazie al digitale diventano velocissimi e comodi da consultare. La grande novità di quest’anno è la modalità di accesso alla versione digitale di Bilanci 2021, studiata per consentire agli utenti di accedere a tutti i contenuti premium, compresi quelli che saranno proposti nei prossimi mesi: l’abbonamento annuale.

Il portale bilanci.giornaledibrescia.it , realizzato dalla redazione del GdB con lo sviluppo tecnico di Looptribe, è consultabile sottoscrivendo un abbonamento annuale (al prezzo di 10 euro) che per 12 mesi consente, con un importante vantaggio aggiuntivo. Si tratta dell’, vale a dire un patrimonio di ricerca e dati incomparabile, per capillarità e accuratezza. Essendo bilanci.giornaledibrescia.it arrivato al quarto aggiornamento, per gli abbonati sono disponibili i dati dei bilanci delle prime mille imprese bresciane

Cinque anni di analisi, per la prima volta disponibili tutti insieme con un’unica sottoscrizione. Non solo: essere utenti premium di GdB Bilanci online significa anche che, nel corso dei 365 giorni di validità dell’abbonamento, si potrà accedere senza limiti ai contenuti speciali che saranno prodotti dalla redazione e verranno caricati sul portale. Tra questi, per citarne solo uno, l’analisi delle 500 Pmi, che studia i fatturati delle piccole e medie imprese del territorio.

Come abbonarsi

Il procedimento è estremamente semplice. Collegandosi all’homepage bilanci.giornaledibrescia.it basta cliccare sul pulsante «Acquista». Si aprirà la pagina di presentazione delle funzionalità comprese nell’abbonamento, dove sono anche esplicitati la durata (12 mesi) e il metodo di pagamento (carta di credito). A quel punto, per finalizzare l’acquisto sarà necessario accedere a GdB+ (o registrarsi gratuitamente in pochi passaggi) e completare la procedura. Prima di pagare, selezionando l’apposita casella, sarà possibile richiedere l’emissione della fattura elettronica. Cliccando infine sul pulsante giallo «Acquista», il portale chiederà di inserire i dati della carta di credito. A quel punto, l’operazione sarà terminata e la conferma dell’ordine arriverà via mail.

