Bialetti nel 2024 eliminerà la plastica dalle capsule del caffè. Lo ha annunciato l’azienda italiana che a Coccaglio ha presentato il piano di sostenibilità triennale.

«Eliminare le componenti in plastica dalle capsule del caffè entro il 2024 è un fondamento dell'impegno di Bialetti per promuovere un'economia circolare e rigenerativa. Con questa azione l’azienda ha l’obiettivo di evitare l'immissione nell'ambiente di oltre 40 tonnellate di plastica l’anno, pari circa a 1 milione di bottiglie da 1,5 litri» spiega l’azienda.

Entro lo stesso anno, Bialetti prevede il lancio di una nuova linea di caffè certificata Rainforest Alliance, certificazione importante per la sostenibilità ambientale.

Sostenibilità

«Per Bialetti, la sostenibilità rappresenta un valore fondamentale che permea ogni aspetto delle sue attività e che si traduce in un impegno concreto nel ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e processi produttivi» afferma Anna Pasotti, Presidente del Comitato ESG. «L’impegno di Bialetti si estende anche alla dimensione sociale e di governance, promuovendo pratiche etiche e trasparenti, sostenendo il benessere dei propri dipendenti e collaboratori, e contribuendo positivamente alle comunità in cui opera. Questo non solo riflette una responsabilità verso la società e l’ambiente, ma anche una strategia aziendale volta a garantire la propria competitività nel lungo termine. Il 2024 infatti è solo il primo traguardo».