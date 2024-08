Bialetti, il fatturato cresce del 6,2%: «Una conferma del progetto»

Le vendite di caffettiere e capsule trainano i ricavi. Il semestre chiude però in rosso per 3,89 milioni

Crescono le vendite, migliora la marginalità. Nel primo semestre di quest’anno, il gruppo Bialetti ha realizzato ricavi per 67,3 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto al primo semestre 2023. L’Ebitda consolidato normalizzato risulta positivo per 8,6 milioni, in crescita del 10,8%. «Tale risultato – riporta una nota – è conseguente sia al trend positivo di fatturato, sostenuto anche da investimenti di marketing pari a circa Euro 2,8 milioni, sia al recupero di marginalità». In effetti, l’