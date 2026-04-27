Bcc del Basso Sebino: 130 anni e un bilancio da festeggiare insieme

Un utile a 5,08 milioni di euro, il terzo migliore della sua storia, è la ciliegina sulla torta del 130esimo compleanno della Bcc del Basso Sebino (1896-2026), festeggiato ieri al palazzetto dello sport di Capriolo nell’Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio del 2025.

Un bilancio per cui il presidente Vittorino Lanza e il Consiglio d’amministrazione della banca con quartier generale in via Casa di riposo hanno mostrato soddisfazione e raccontato davanti a qualche centinaio di affiliati (anche loro incrementati di 65 unità, raggiungendo quota 1.651) i numeri fondamentali, fatti di raccolta e impieghi alla clientela in crescita, patrimonializzazione sempre più solida e credito deteriorato praticamente azzerato.

A questo va aggiunta la solidarietà, stabilita per quest’anno in 1.350.000 euro, attraverso cui la Bcc sostiene e sosterrà nel 2026 le attività sociali del territorio.

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I numeri

A snocciolare i numeri dell’esercizio è stato il direttore generale Giovanni Decio, partito dal resoconto della raccolta, arrivata a un totale di 633 milioni di euro, in miglioramento di 47,6 milioni e di 8,1 punti percentuali.

Il presidente Vittorino Lanza e il direttore generale Giovanni Decio © www.giornaledibrescia.it

Sommando i risultati degli ultimi tre anni l’incremento è di 144 milioni, dai 489 milioni del 31 dicembre 2022 ai 633 del 31 dicembre scorso. Tra le raccolte, quella diretta (soprattutto depositi in conto corrente) è cresciuta di 17,6 milioni, fino a 352 milioni, mentre quella indiretta (tra titoli azionari, obbligazioni, fondi e polizze di investimento) è aumentata di oltre 30,1 milioni e ha toccato i 280,5 milioni.

In tema di impieghi, sono stati erogati a famiglie e imprese mutui e finanziamenti per 48 milioni, con un incremento del 3%, mentre il totale è arrivato a 181,4 milioni, di cui l’87% a medio e lungo termine. Per la qualità del credito, i «deteriorati» oggi sono 31.000, che significa -91% rispetto ai 333.000 che ancora si contavano nel 2024. Col patrimonio netto contabile rafforzato a 72,9 milioni (+4,9%), il Cet 1 (coefficiente di solvibilità) ha raggiunto il 61,61%, qualificandosi come «eccellente».

Al capitolo solidarietà il presidente Lanza ha ricordato donazioni e sponsorizzazioni a favore di enti e associazioni, tra cui i 300mila euro per il Centro ricreativo dei pensionati di Capriolo per costruire una nuova sala polifunzionale al posto dei campi da bocce, e i 55mila euro per la Casa di riposo (pure di Capriolo) per dotare tutte le stanze di sollevatori meccanici.