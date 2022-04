Bcc Agrobresciano, Osvaldo Scalvenzi confermato al vertice

L’assemblea dei soci di Agrobresciano sceglie la continuità e conferma per il prossimo triennio il Cda uscente alla guida della Bcc di Ghedi. E contestualmente approva il bilancio di esercizio 2021. Sarà quindi ancora Osvaldo Scalvenzi nel ruolo di presidente, affiancato da Antonella Formentini quale vicepresidente; completano il Cda Alberto Baratti, Angeluccio Prestini, Annamaria Ebrelli, Giovanni Betti, Paolo Parolini, Fausto Gavazzi Fausto e Gianfausto Guerrini. L’assemblea si è svolta ieri pomeriggio nella sede di piazza Roma non in presenza, stante la situazione pandemica.

L’intervento dei soci, 518 i partecipanti, è stato infatti affidato al rappresentante designato, nella persona del notaio Francesco Lessandrelli. Una modalità questa che caratterizzerà anche le assemblee delle altre banche, chiamate in queste settimane ad approvare i loro bilanci. 508 i voti favorevoli (3 gli astenuti e 7 i non votanti), che hanno espresso il loro voto favorevole a un bilancio che lo scorso anno ha registrato gli impieghi vivi crescere del 4,63% mentre la raccolta diretta del +7,7% e quella indiretta di un + 9%, spinta soprattutto dalla crescita a due cifre del comparto del risparmio gestito, +18,2%.

Positiva anche la riduzione del credito anomalo, sceso a 2,1% nel rapporto deteriorato netto su impieghi netti. Il Total Capital Ratio sale al 22,75%, mentre il Texas Ratio (dato dal rapporto del credito anomalo netto sul patrimonio) scende ulteriormente al 17,91%. L’indice di redditività complessiva, espresso dal Roe, risulta pari al 7,51%, in aumento rispetto allo scorso esercizio (7,29%).

«Nell’anno del nostro 125° anniversario quest’assemblea risulta ancora più importante e carica di valori sociali e cooperativistici - commenta il presidente Scalvenzi -. Il nostro mandato si conclude dopo un periodo difficile, segnato dalla pandemia e da tutte le difficoltà che essa ha causato negli ultimi due anni. Oltre al sostegno sociale e comunitario, un occhio di riguardo va anche al risultato di esercizio, che sfiora i 5 milioni di euro. Nonostante le incertezze e le paure arriviamo oggi con un bilancio positivo, frutto di scelte lungimiranti e di egregi collaboratori, grazie a ognuno di loro».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it