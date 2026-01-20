Bando Inps per 101 funzionari in Lombardia: i requisiti richiesti

L’Inps cerca nuova linfa e assume in Lombardia 101 funzionari per la progettazione, erogazione e controllo dei servizi ed 84 assistenti ai servizi stessi. A darne notizia è il comunicato emesso dallo stesso istituto nel quale si precisa che «l’ingresso di nuove risorse rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Inps, per l’innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini sul territorio, in particolare nelle sedi provinciali della Lombardia».

Il bando

L’avviso e il bando sono disponibili sul sito dell’istituto, nella sezione Annunci e Bandi ed i «posti» vacanti sul territorio lombardo costituiscono solo una parte di quelli ricercati a livello nazionale, complessivamente 738 per quanto riguarda l’avviso di mobilità per funzionari (ma la nostra regione fa comunque la parte del leone, preceduta solo da Piemonte, Emilia Romagna e dalla Direzione di coordinamento metropolitano di Milano, rispettivamente alla ricerca di 150, 116 e 107 funzionari) e 949 per gli assistenti.

I funzionari

Caratteristiche imprescindibili per la mobilità dei funzionari sono l’essere dipendente di ruolo, da almeno tre anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una delle PA; aver conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole; essere in possesso del nulla osta definitivo ed incondizionato al passaggio in mobilità nei ruoli dell’istituto; avere l’inquadramento nell’area dei funzionari, famiglia professionale «funzionario progettazione erogazione e controllo dei servizi» o in una categoria di inquadramento corrispondente ed avere una età anagrafica inferiore a 57 anni alla data di scadenza dell’avviso, oltre al possesso della cittadinanza, non essere stato destituito e non aver riportato condanne.

Gli assistenti

Per gli assistenti, requisiti indispensabili sono la cittadinanza italiana o il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; la maggiore età; il godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni.

Per una più agevole consultazione, si suggerisce di inserire, nella sezione Concorsi e Mobilità del sito dell’Inps, le seguenti parole «procedura di mobilità 738 funzionari» per l’avviso di mobilità dei funzionari e «reclutamento 949» per il bando di concorso degli assistenti, cliccando su «applica filtri».

Le domande, compilate e comprensive di tutti gli allegati, dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, utilizzando il Portale Unico del Reclutamento InPA.