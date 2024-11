Banca Valsabbina, operazione da 1,1 miliardi per aiutare famiglie e Pmi

Banca Valsabbina ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti in bonis derivanti da mutui ipotecari e chirografari erogati alle piccole e medie imprese. L’operazione, di importo complessivo pari a 1,1 miliardi di euro, spiega una nota, permette a Banca Valsabbina di rafforzare ulteriormente la propria dotazione di strumenti finanziari disponibili per operazioni di rifinanziamento, con il fine ultimo di aumentare gli impieghi nei confronti delle Pmi e delle famiglie, interlocutori privilegiati per l’istituto.

Il primo step ha previsto la cessione di un portafoglio di crediti derivanti da 2.122 mutui ipotecari e chirografari per un importo pari a circa 475 milioni alla società veicolo denominata Valsabbina Sme 4 Spv. Nel corso dei prossimi mesi l’istituto cederà ulteriori portafogli di crediti, al fine di raggiungere l’importo complessivo di circa 1,1 miliardi. L’operazione, che è la quarta di questo tipo per l'istituto bresciano, beneficia della qualifica Sts (cartolarizzazioni «Semplici, trasparenti e standardizzate). Banca Finint ha agito in qualità di arranger, affiancata da Banca Valsabbina come co-Arranger. Bird & Bird ha agito in qualità di transaction legal counsel.