Banca Valsabbina apre una nuova filiale a Lodi

Banca Valsabbina, istituto bresciano, apre una nuova filiale a Lodi, portando così a 72 il numero totale di filiali operative, 52 delle quali in Lombardia.

Il piano dell’istituto

La nuova apertura rientra nell’ambito del piano strategico della banca, che prevede il progressivo rafforzamento nei principali capoluoghi del Nord Italia. L’apertura della filiale di Lodi segue quelle di Pavia e Alessandria, attive da gennaio e novembre 2023.

La rete territoriale di Banca Valsabbina conta oggi 72 filiali: 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano e 17 tra le province di Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Forlì-Cesena, Mantova, Modena, Monza-Brianza, Padova, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza, a cui si aggiunge quella di Lodi. Nel corso del 2024, nella sola Lombardia, Banca Valsabbina ha supportato famiglie e aziende con finanziamenti per oltre 300 milioni di euro, di cui oltre 200 milioni erogati alle imprese della Regione.