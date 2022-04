Baia Holiday sbarca a Peschici, rilevato il Centro San Nicola

Il Centro San Nicola si trova nel cuore del Gargano, alla periferia di Peschici. Una struttura turistica storica e immersa nel verde (per il 70% ricoperta da macchia mediterranea) che si estende su una superficie di 12 ettari fronte mare con un tratto di spiaggia occupata dal proprio lido privato in concessione.

Da ieri questa struttura mozzafiato è anche un po’ bresciana. Baia Holiday, società del gruppo bresciano Baia Silvella, ha ufficialmento rilevato il centro turistico che può contare su 420 piazzole - alcune direttamente sul mare con vista impagabile - e con molti punti ombreggiati; 23 bungalow in muratura, con bagno privato e veranda, posizionati in punti strategici ad alto tasso panoramico; in totale il complesso può ospitare 1.500 presenze.

Dal prossimo primo maggio (data di apertura della location pugliese) il centro San Nicola entra ufficialmente nel portafoglio del gruppo Baia Silvella che attualmente conta 10 camping village, 2 residence e 1 hotel quattro stelle superior, distribuiti tra Lago di Garda, Laguna di Venezia, Golfo di Trieste, isola di Lussino (Croazia), area di Roma e differenti località di mare in Sardegna.

La storia

Il gruppo Baia Silvella nasce dall’intuito imprenditoriale di Mario Vezzola che acquisisce il suo primo campeggio proprio sul Garda (Il Village La Gardiola a San Felice) e si fa promotore di un nuovo modo di intendere il turismo basato sui valori dell’ecologia, dell’amore per la natura e le tradizioni.

«Abbiamo aggiunto un importante tassello al nostro piano di crescita aziendale acquisendo un nuovo prodotto di grande qualità, in una regione chiave del mare Italia, come la Puglia - commenta l’amministratore delegato di Baia Holiday Valerio Vezzola, seconda generazione dei Vezzola -. La diversificazione geografica della nostra offerta è un elemento molto importante per il nostro modello di business e la location in cui si trova il Centro Turistico San Nicola è unica, per il punto mare, la posizione all’interno del Parco del Gargano e la meraviglia dell’area circostante».

Il Centro San Nicola, dal 1984 risulta stabilmente tra i primi 20 campeggi d’Europa. In questa fase di ripartenza della stagione turistica, il gruppo ha avviato una campagna di recruiting del personale che andrà a collocare 80 risorse, volutamente cercate nell’area territoriale della struttura per dar vita a una progettualità turistica fortemente radicata nel contesto di riferimento. Diversi i ruoli coperti in tutti gli ambiti: ricevimento, ristorazione e bar, market, cura del verde, house keeping, sicurezza della spiaggia. Il gruppo della famiglia Vezzola nel 2021 ha segnato un fatturato di 39,5 milioni, con un Ebtda di 16,9 milioni ed un utile di esercizio di 3,1 milioni.

