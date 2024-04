Aziende under 35: donne e stranieri arginano l’«inverno demografico»

Elio Montanari

Nel Bresciano sono 10mila e rappresentano l’8,4% del tessuto produttivo. Dal 2013 calano del 20%

Un gruppo di giovani al lavoro

Sono tante, ben 10.033, e rappresentano l’8,4% del tessuto produttivo bresciano. Parliamo delle imprese giovanili, quelle in cui risulta prevalente la partecipazione di giovani di età inferiore ai 35 anni nel controllo e nella proprietà, iscritte al Registro Imprese di Brescia a fine settembre 2023. L’impresa individuale (73% del totale) è tipologia preferita dai giovani per mettersi in proprio ma, nel tempo, i giovani hanno cercato una certa solidità strutturale, come è evidente dall’aumento de