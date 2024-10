Aziende agricole di montagna, dalla Regione 3,6 milioni a Brescia

Regione Lombardia finanzierà con quasi 18 milioni di euro a oltre 4.700 aziende agricole di montagna che hanno presentato domanda per la misura «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna», prevista nell’ambito della Pac 2023-2027. Di questi, 3.609.707 andranno alla provincia di Brescia.

La misura è concepita per valorizzare le imprese agricole operanti in contesti montani. Il sostegno è riconosciuto alle imprese che operano nei settori zootecnico, viticolo e frutticolo ricadenti nei comuni di aree classificate come svantaggiate.

Investimenti

«L'agricoltura di montagna – dichiara l'assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi – non è solo un'attività economica, ma un modo di vivere che preserva il nostro patrimonio culturale e ambientale. Le numerose richieste ricevute dimostrano che gli agricoltori di montagna sono pronti a investire nel futuro delle loro aziende, tanto che per soddisfarle tutte abbiamo deciso di ampliare di ulteriori 800.000 euro il budget iniziale del bando, previsto per 17 milioni».

Supporto

«Il supporto all'agricoltura di montagna è fondamentale – conclude l’assessore – non solo per garantire liquidità alle imprese, ma anche per riconoscerne l’importante funzione nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente, oltre che nell'equilibrio delle comunità locali. In questa ottica, la Regione Lombardia si impegna a valorizzare le produzioni di alta qualità tipiche delle zone montane. Queste, infatti, generano impatti economici rilevanti quando si integrano con attività come l’agriturismo, l’enoturismo e la promozione delle tradizioni locali».