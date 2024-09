Aziende a misura di lavoratore: Brescia promossa dagli analisti

Camillo Facchini

Attenzione alle esigenze dei dipendenti: sigilli di qualità da Itqf a 500 imprese italiane. Officine meccaniche rezzatesi al sesto posto assoluto

3 ' di lettura

Il logo di Omr, al sesto posto nel ranking - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Imprese bresciane ben messe nella ricerca del’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf, che per i suoi studi da molti anni collabora per le ricerche con centri di statistica ed università) sulle aziende attente alle esigenze dei dipendenti, studio che fa emergere l’importanza dell’accoglimento delle esigenze di chi lavora. Tre note: che la Germania sia un mercato privilegiato per le imprese bresciane è attualità, ma è anche storia; il mercato che è oggetto di un ripetuto confronto con clienti fe