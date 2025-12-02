L’azienda bresciana Baumann acquisita dall’italiana Newport & Co

La storica azienda Prodotti Baumann, fondata nel 1947 e con sede a Brescia, cambia proprietà e torna a essere una realtà indipendente. Newport & Co, nuova holding italiana con sede a Verona, ha infatti acquisito il 100% della società dal gruppo svizzero Baumann Federn AG, attiva nel settore dei componenti di precisione.

Prima acquisizione

L’operazione segna la prima acquisizione per Newport & Co, piattaforma a capitale permanente specializzata nei corporate carve-out: acquista cioè aziende o rami d’impresa che non sono più considerati strategici all’interno dei grandi gruppi. L’obiettivo dichiarato è dare una «casa stabile» a business altamente specializzati, puntando su continuità manageriale e investimenti di lungo periodo.

L’azienda

Prodotti Baumann oggi è composta da circa 80 dipendenti e si occupa della produzione di molle a compressione per applicazioni industriali avanzate. Dopo il closing, resta al timone il general manager Marco Monti, confermato nel ruolo insieme all’intero team di lavoro. Jimmy Clarini, chief business development officer di Newport & Co, assumerà temporaneamente la carica di Ceo «per accompagnare la transizione e rafforzare settori chiave come automazione, sicurezza e performance industriale».