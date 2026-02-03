Giornale di Brescia
Economia

Aumentano le imprese a Brescia: 6.999 nuove iscrizioni nel 2025

Saldo positivo di 1.415 attività tra aperture e chiusure. Saccone: «Buona vitalità imprenditoriale nonostante il contesto economico complesso»
Un operaio in una fonderia - © www.giornaledibrescia.it
In provincia di Brescia c’è ancora voglia di fare impresa. Nel 2025 il saldo tra aperture e chiusure è in positivo di 1.415 attività, un risultato migliore di quello dello stesso periodo dell’anno scorso (1.187).

È quanto emerge dall’analisi trimestrale «Movimprese», condotta dalla Camera di Commercio sui dati del Registro delle Imprese. Le iscrizioni hanno toccato quota 6.999 (rispetto alle 7.029 del 2024), mentre le cessazioni hanno raggiunto le 5.584 unità (nel 2024 furono 5.842).

Il dato nazionale

Complessivamente, ammontano ora a 116.616 le imprese registrate al Registro della Camera di Commercio, con un tasso di crescita dello 1,22%, dato lievemente inferiore a quello riferito alla media della Regione Lombardia (1,41%), dove spicca Milano con il suo 2,37%, ma superiore a quello della media nazionale che registra uno 0,96%.

Roberto Saccone - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
«Pur in un contesto economico complesso, nel 2025 la nostra provincia ha continuato a mostrare una buona vitalità imprenditoriale – commenta Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia –. Si confermano, inoltre, alcune tendenze già evidenti da tempo: da un lato l’aumento delle imprese attive nel terziario, dall’altro il calo, sempre più preoccupante, delle attività legate ai settori produttivi tradizionali, come il manifatturiero, ma anche l’agricoltura e il commercio al dettaglio. In quest’ultimo ambito, in particolare, iniziative volte a contrastare la desertificazione commerciale risultano quanto mai necessarie per evitare di peggiorare la qualità della vita nelle comunità locali».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
impreseRoberto SacconeCamera di CommercioBrescia
