Associazione Artigiani di Brescia, Mauro Marenda è il nuovo presidente

È Mauro Marenda il nuovo presidente dell’Associazione Artigiani di Brescia. Lo ha eletto il Consiglio dei 37 grandi elettori nell’assemblea che si è svolta mercoledì sera nella sede di via Cefalonia. Prende il posto di Bortolo Agliardi, rimasto alla guida dell’associazione per due mandati e non più ricandidabile.

L’imprenditore

Marenda è tra i titolari di Grafica Sette, storica tipografia di Bagnolo Mella rilevata nel 1977 insieme ad altri sei soci. Una realtà da sempre fortemente innovativa, prima nel Bresciano ad adottare sistemi informatici nel controllo dei flussi di produzione della stampa. Ma soprattutto tra le prime realtà a credere nell’energia «verde», installando sul tetto un impianto fotovoltaico. Dal 2021 Grafica Sette ha dato vita anche ad all’agenzia di comunicazione integrata Seventyseven.

Il nuovo presidente era entrato in giunta quattro anni fa, ed è oggi anche presidente di Atab, l’associazione delle tipografie artigiane bresciane.

Associazione Artigiani di Brescia è formata oggi da oltre 15 mila artigiani associati che occupano circa 30.000 addetti, opera nella sede di proprietà, su una superficie di oltre 3.000 metri quadri, in Via Cefalonia n.66 a Brescia, dove lavorano una settantina di persone.