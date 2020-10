Apre il maxi polo di Amazon a Castegnato

Il colosso dell’e-commerce, come annunciato nei mesi scorsi, ha scelto il corridoio Brebemi per aprire i cancelli del nuovo deposito di smistamento: 8mila metri quadrati che declinano i più alti standard di sostenibilità, con sistemi innovativi. Il deposito è entrato ufficialmente «in servizio» ieri con l’obiettivo di garantire consegne più veloci ai clienti, in particolare nella nostra provincia, ma anche in quelle di Bergamo, Lodi e Cremona.

Dopo i recenti investimenti per lanciare la nuova regione europea dei datacenter di Amazon web service a Milano, l’azienda ha deciso così di potenziare la rete logistica sul territorio, eleggendo «casa nostra» come luogo ideale per compiere il salto di qualità nel Nord Italia. Una notizia che, diventata realtà, offre ora un carnet di opportunità sul fronte occupazionale. La nuova normalità ai tempi del Covid passa infatti anche dal mondo del lavoro. Piano piano le aziende tornano ad assumere, anche se non nei settori «tradizionali»: più digitale, più web, più innovazione, più logistica.

Come nel caso di Amazon che ha deciso di ampliare la propria forza lavoro. Tradotto in cifre: il nuovo deposito di smistamento creerà nei prossimi anni almeno un centinaio di nuovi posti di lavoro. Di questi - oltre alle posizioni manageriali - una trentina saranno a tempo indeterminato per operatori di magazzino. Quindi, i fornitori di servizi di consegna della multinazionale assumeranno oltre settanta autisti, sempre a tempo indeterminato, che si occuperanno di ritirare gli ordini dal deposito per poi recapitarli ai clienti finali in Lombardia. Per chi fosse interessato, le selezioni sono aperte. In particolare, per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del deposito di smistamento di Castegnato ci si può candidare su www.amazon.jobs.

Per quanto riguarda invece il profilo da operatore di magazzino, il processo di selezione è gestito dalla sezione locale dell’agenzia interinale Adecco (requisito necessario è la disponibilità al lavoro su turni che includa anche l’orario notturno).

