Anticipo della Pac, in arrivo a Brescia 28 milioni di euro

Regione Lombardia ha iniziato i pagamenti dell’anticipo Pac (Politica agricola comune) a 14.640 aziende agricole. Nello specifico stiamo parlando di 168,4 milioni di euro totali che saranno erogati alle imprese entro il 31 luglio. Fondi destinati anche a 3.420 realtà bresciane per un importo complessivo di 28 milioni di euro.

«Si tratta di una straordinaria iniezione di liquidità per il comparto agricolo lombardo in un momento di difficoltà, causata dalla perdurante crisi idrica e dai rincari energetici che hanno colpito il comparto», riporta una nota del Pirellone. Inoltre, l’assessorato regionale all’Agricoltura evidenzia come si sia riusciti ancora una volta a liquidare l’anticipo Pac nel mese di luglio, proprio nel periodo in cui gli agricoltori sono in campo e hanno maggiore necessità di risorse.

«Conosciamo tutti le difficoltà del settore - aggiunge l’assessore regionale Fabio Rolfi -. In alcune zone della regione, è andata persa la metà del raccolto. L’emissione di queste risorse servirà ad anticipare i finanziamenti che le imprese riceveranno nell’ambito della Politica agricola comune e grazie all’anticipo sarà possibile sostenere e rilanciare il comparto agricolo lombardo, vero motore economico del Paese».

Il punto

L’anticipo Pac alle imprese agricole viene erogato sotto forma di prestito per anticipare i finanziamenti che le imprese ricevono nell’ambito della Politica Agricola Comune. La Regione Lombardia eroga a luglio una quota pari al 70% delle risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre. «Le imprese agricole continuano a lavorare a pieno regime, per garantire cibo sulle tavole degli italiani, ma adesso queste stanno pagando in termini di difficoltà nel pareggiare i conti - sottolineano da Coldiretti Brescia -. Per questo è importante che all'atteso anticipo della Pac si aggiungano gli altri interventi chiesti ed ottenuti in questi mesi. Come gli interventi per le filiere zootecniche in crisi, che devono essere prontamente e velocemente messi in campo». L’anticipo della Pac è stato reintrodotto dalla Regione Lombardia nel 2019 e ora è realtà a livello nazionale.

