Ambrosi, minibond da 12 milioni garantito dai prodotti Dop

Ambrosi Spa, holding operativa del Gruppo Ambrosi di Castenedolo, azienda leader nella produzione e commercializzazione di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano con una forte presenza sui mercati esteri e attenzione alla sostenibilità, ha collocato in private placement un prestito obbligazionario a tasso fisso della durata di sei anni per 12 milioni di euro garantito dai prodotti Dop in stagionatura a magazzino.

Le risorse finanziarie, si legge in una nota, sosterranno i nuovi investimenti, l'efficientamento dei magazzini e dei processi di stagionatura dei prodotti Dop dell'azienda. Nell'operazione sono coinvolti in qualità di anchor investor Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, oltre a, tra gli altri, Finint Sgr per conto del fondo pensione Solidarietà Veneto e Kairos. UniCredit ha svolto il ruolo di bookrunner per l'emissione del prestito.

Con questa operazione l'azienda prosegue nella sua politica di diversificazione delle fonti di finanziamento a sostegno degli investimenti produttivi e della stagionatura dei propri prodotti dop. Il gruppo Ambrosi, con 4 stabilimenti in Italia e 3 filiali in Usa, Francia e Regno Unito, vende i suoi prodotti in 60 Paesi in tutto il mondo, ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato di circa 400 milioni di euro e occupa 430 dipendenti, dei quali 300 in Italia.

