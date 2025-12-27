Amazon, stop ai piani di consegna con droni in Italia

Amazon ha deciso di interrompere i piani di consegna commerciale con droni in Italia. La scelta arriva al termine di una revisione strategica e, secondo quanto riferito dall’azienda, è legata al contesto operativo del Paese, che al momento non offrirebbe le condizioni necessarie per gli obiettivi di lungo periodo del servizio, nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane.

I progetti di consegna con droni proseguono invece negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove voli di test e consegne commerciali sono già operative e accolte favorevolmente dai clienti. Amazon sottolinea inoltre di continuare a investire in Italia, dove negli ultimi 15 anni ha destinato oltre 25 miliardi di euro, con più di 19.000 dipendenti diretti e oltre 60 siti sul territorio nazionale.

L’Enac

La comunicazione ufficiale della sospensione è stata trasmessa all’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, in relazione al progetto avviato a San Salvo, in Abruzzo. In una nota, l’Enac riferisce di «aver preso atto della inattesa notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale e come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo, ha ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione come operatore in un altro Stato membro dell'Unione Europea».