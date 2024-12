Alle Trafilerie Carlo Gnutti manca la corrente, il nuovo sito «ritarda»

Camillo Facchini

Lo stabilimento destinato alla lavorazione dell’alluminio è in attesa del collegamento elettrico da Treviglio

La nuova fabbrica in costruzione - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il gigante si ingrandisce, ma le Trafilerie Carlo Gnutti di Chiari l’avrebbero fatto ancor più velocemente se il dialogo con il vettore dell’energia fosse stato più snello e se il gruppo bresciano avesse potuto disporre dell’energia necessaria a far funzionare i nuovi impianti per lavorare l’alluminio. Le Trafilerie di Chiari sono infatti in attesa del collegamento tra il nascente stabilimento ex Durpress ormai completato e la dorsale per il trasporto di elettricità che deriva da Treviglio utili