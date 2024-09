Alfa Acciai incalza Federacciai: «Su energia e rottame premere l’Europa»

A dirlo è Amato Stabiumi, amministratore delegato del gruppo: nel 2023 ricavi -31% ma la produzione resta in linea con il 2022. Utile netto di 9 milioni

La siderurgia è industria energivora per definizione. Ma in Italia questo comparto detiene un primato che lo rende unico al mondo: oltre l'80% dell'acciaio viene prodotto da forni elettrici. Siamo campioni mondiali di decarbonizzazione, poichè la produzione di una tonnellata d'acciaio da forno elettrico genera 10-12 volte meno CO2 rispetto a quella fatta con altiforni a base di carbone.