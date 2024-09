Al Brixia Forum domanda e offerta si incontrano con Domani Lavoro

Angela Dessì

Sono oltre 150 le imprese già iscritte all’iniziativa in programma in fiera dal 9 all’11 novembre, con un format inedito

Da sinistra Cordua, Zini, Saccone, Grandi e Reboni - © www.giornaledibrescia.it

Più di 1.500 opportunità di lavoro attive sul territorio provinciale e oltre 150 imprese già iscritte, con l’obiettivo di arrivare a 200 entro la chiusura delle iscrizioni. Sono alcuni dei numeri di Domani Lavoro, l’innovativa kermesse messa in pista da Seven Events in collaborazione con Probrixia e Area Fiera dal 9 all’11 novembre a Brixia Forum. Domani Lavoro: la fiera che mette in contatto diretto opportunità di lavoro e persone Format inedito Un format inedito («Chiamarlo fiera, trattandosi