Aerospace Aviation: la sfida dei droni per il trasporto di materiale medicale

Si chiama Aerospace Aviation srl ed è la nuova scommessa lanciata da Michele Lancellotti, presidente di Imbal Carton (detiene personalmente il 27%, mentre il 15% è in capo a Imbal Carton), insieme al founder Matteo Saponi, ingegnere laureato all’Università di Brescia, ed un gruppo di imprenditori bresciani e lombardi.

Core business della società è l’utilizzo di droni per il trasporto di materiale medicale, il monitoraggio dello stato delle infrastrutture (ponti, viadotti, strade, etc...) e per i casi di emergenza. La società prende le mosse dal progetto MoSoRe (Mobilità Sostenibile e Resiliente), uno dei 33 vincitori del bando «Call Hub Ricerca e Innovazione» promosso nel 2020 da Regione Lombardia. Del progetto fanno anche parte HeidelbergCement Group, Fasternet, Ingenera, Genesis Gi, Stmicroelectronics Srl ed Enea.

«La filosofia che sottintende questo progetto è la fornitura di materiale medico in tempi rapidi e certi - spiega Lancellotti -. Il drone è un’alternativa convincente al trasporto su gomma. In considerazione del valore del carico trasportato, la sua preservazione è fondamentale, per questa ragione Imbal Carton ha studiato, progettato e prodotto un involucro in cartone ondulato in grado di fornire la protezione richiesta integrandosi perfettamente con il vettore, in questo caso il drone».

Il primo test per il trasporto di sacche ematiche avverrà molto probabilmente il prossimo giugno sul lago d’Iseo in collaborazione con la Asst Franciacorta. Un volo di soli tre minuti, da Montisola e Iseo, alla velocità di 120 chilometri all’ora. Contemporaneamente verrà effettuato lo stesso trasporto di materiale in barca. Al termine del test verranno testati i cambiamenti fisico chimici delle sacche di sangue.