Ad aprile arrivano a Brescia Cosmogarden e Bbq Expo

Al Brixia Forum a Brescia è tutto pronto per il doppio appuntamento con Cosmogarden 2024 e Bbq Expo. Le due rassegne organizzate da Area Fiera, e in calendario dal 5 all’8 aprile, sono state presentate a Palazzo Lombardia.

A Brixia Forum

Negli spazi del Brixia Forum, dunque, tutto il meglio per la progettazione, la realizzazione, l’arredo e la manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor saranno al centro della terza edizione di Cosmogarden, l’evento biennale interamente dedicato alla valorizzazione degli spazi green. La manifestazione, per la prima volta, si fonderà con Bbq Expo, rassegna che punta a far scoprire le ultime novità dedicate al mondo del barbecue e creata per soddisfare le esigenze dei visitatori e dei professionisti del settore interessati al mondo della cucina all’aria aperta. Un settore che va decisamente oltre al solo concetto di griglia.

Sistema fieristico lombardo vario e qualificato

«Un appuntamento che, ancora una volta – dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia – evidenzia e conferma quanto il nostro sistema fieristico sia infatti vario e qualificato. Manifestazioni che, oltre ad avere un valore importante in termine di business, rivestono un significato particolare per moltissimi cittadini che guardano a questi settori sempre più con crescente interesse coniugando verde, ambiente e ‘buona tavola'».