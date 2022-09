Action apre a Brescia e dà lavoro a 20 nuovi assunti

Una nuova opportunità di lavoro per venti neoassunti bresciani. Da oggi, infatti, anche Brescia ha l’insegna Action, la catena di discount non food internazionale che con questa inaugurazione segna la sua seconda apertura in territorio bresciano (il primo store si trova a Castel Mella), la tredicesima in Italia e la sesta in Lombardia.

Con una superficie di 800 metri quadrati, il nuovo punto vendita in via Triumplina 276 sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20 e darà lavoro a una ventina di persone. Per sostenere la sua crescita in Italia, Action intende raggiungere, entro la fine del 2022, quota di 500 dipendenti.

Per quanto riguarda i prodotti, una cosa che contraddistingue la catena da altri negozi sono i prezzi bassi e il fatto che due terzi dell'assortimento cambia costantemente,con oltre 150 nuovi prodotti alla settimana. La gamma di articoli che vi si possono trovare si suddivide in 14 categorie, che vanno dal bricolage ai giocattoli, dalla cartoleria agli hobby, dagli articoli per la casa o il giardino, fino alla lavanderia e la pulizia. Tanti prodotti anche per quanto riguarda gli animali domestici, lo sport, l'abbigliamento e la biancheria.

«Siamo entusiasti di questa nuova apertura in Lombardia. Con il negozio di Brescia sempre più clienti potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action - ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia».

La catena internazionale di discount non-food è anche molto attenta alla questione ambientale. Il suo obiettivo è anche quello di ridurre, entro il 2030, il totale di emissioni CO2 delle proprie attività del 50%. Inoltre, dal 2021, il 70% dei prodotti in legno e l’86% di quelli in cotone di Action provengono da fonti sostenibili e l’azienda prevede di raggiungere il 100% di materie prime da fonti sostenibili entro il 2024.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it