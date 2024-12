Acciaio zincato a caldo, mercato globale in crescita costante

La zincatura a caldo è un trattamento anticorrosivo dell’acciaio, che si ottiene immergendo i manufatti in un bagno di zinco fuso (mediamente alla temperatura di 450 °C) dopo una serie di pre-trattamenti. Questo processo fornisce ai prodotti un rivestimento di una lega di ferro e zinco, che rappresenta la migliore protezione dell’acciaio e del metallo contro la corrosione e gli agenti atmosferici.

Essendo un processo di protezione superficiale, la zincatura a caldo consta di due fasi principali: la preparazione della superficie da trattare e la zincatura vera e propria. La combinazione tra acciaio e zinco, poi, fa sì che il secondo si ossidi in favore del primo, fungendo in tal modo da pellicola protettiva.

Il rapporto

Il mercato dell’acciaio zincato a caldo sta vivendo un periodo di crescita costante, come evidenziato nel rapporto pubblicato da Allied Market Research dal titolo «Mercato dell’acciaio zincato a caldo per tipo di prodotto (lamiera e bobine, tubi e condotti, fili e altri) e settore di utilizzo finale (edilizia, automotive, elettrodomestici e altri)».

A livello globale, riporta lo studio, il comparto ha raggiunto una valutazione di 46,9 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà gli 83.6 miliardi entro il 2032, mostrando un tasso di crescita annuo composto del 6,1% nel periodo 2023-2032. A guidare i mercati, è stato principalmente il segmento della lamiera e delle bobine, che rappresenta oltre un terzo del fatturato mondiale dell’acciaio zincato a caldo.

I fattori di crescita

I principali fattori trainanti comprendono l’aumento delle attività edilizie, soprattutto nelle economie emergenti, spinte dall’urbanizzazione e dallo sviluppo infrastrutturale. A «spingere», inoltre, è la domanda di materiali durevoli e resistenti alla corrosione in settori quali l’automotive, l’agricoltura e la produzione industriale.

Un altro aspetto determinante per la competitività delle aziende che operano nel settore è la sostenibilità: oggi sono in vigore normative stringenti per la riciclabilità dell’acciaio zincato. E l’acciaio e lo zinco sono riciclabili al 100%, in quanto possono essere recuperati più e più volte per creare nuovi prodotti in acciaio in un ciclo chiuso di materiali.