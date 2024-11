Acciaierie Venete acquisisce la Euro Sider Scalo di Cividate Camuno

Il gruppo Acciaierie Venete acquisisce la quota di maggioranza di Euro Sider Scalo, società di Cividate Camuno specializzata nel commercio di barre e acciai speciali e guidata dalla famiglia Pastorelli. Ne dà notizia una nota dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che illustra anche i termini dell’operazione che, naturalmente è sottoposta al via libera dell’Antitrust.

Il contratto d’acquisto​​​​​​

L’operazione di acquisizione – si legge nella nota del Garante – consisterà in un contratto di acquisto del 60% delle quote per il controllo esclusivo da parte di Acciaierie Venete spa di una newco, la Euro Sider Scalo srl (capitale sociale di 2 milioni) cui Euro Sider Scalo spa trasferirà l’intero suo ramo d’azienda, esclusi tutti gli immobili di proprietà di quest’ultima che saranno ceduti in affitto dalla spa alla srl.

In particolare, Euro Sider Scalo, una volta trasferito l’intero suo ramo d’azienda alla newco, cederà il 60% delle quote di quest’ultima ad Acciaierie Venete che avrà anche, per statuto, la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione. Nessun diritto di veto è previsto a favore di Euro Sider Scalo, che in un primo tempo resterà socio col 40% della newco. L’intera operazione è comunque sottoposta all’autorizzazione del garante.

L’intesa

L’intesa raggiunta prevede una call option e una put option che dovrebbero permettere ad Acciaierie Venete di arrivare a detenere il 100% della newco. «Questa seconda operazione non sarà oggetto di una nuova, successiva notifica, essendo il passaggio del controllo esclusivo già assorbito nella presente».

La società di Cividate Camuno ha chiuso l’esercizio 2023 con un fatturato di 55,6 milioni, in calo rispetto ai 68,8 del 2022; in crescita invece l’utile netto che è risultato pari a 4,5 milioni (era 3,8 milioni). I mercati di riferimento dell’azienda sono principalmente quelli della meccanica (produce tra l’altro ingranaggi, riduttori, macchine movimento terra, veicoli industriali, automotive), ma anche i settori dell’oil & gas e dello stampaggio a caldo. Gli investimenti in tecnologia e sicurezza garantiscono la tracciabilità delle forniture lungo tutta la filiera.