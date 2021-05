AB, festeggia 40 anni e punta alla sostenibilità

Sono passati quarant’anni da quando un giovanissimo Angelo Baronchelli, specialista del settore elettrotecnico, cominciava la sua avventura imprenditoriale a Orzinuovi realizzando i primi impianti elettrici e di automazione nel contesto agricolo e zootecnico nel quale era cresciuto con la famiglia.

Oggi AB è una multinazionale che conta 21 sedi nel mondo, più di mille dipendenti, oltre 1.450 impianti installati e guarda alle sfide future con entusiasmo e consapevole che il settore in cui opera, la produzione di energia in maniera sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, sarà al centro dello sviluppo globale nei prossimi anni.

La storia di AB dal 1981 ad oggi è stata sempre caratterizzata da una visione di progresso che ha permesso di anticipare i tempi e proiettarsi prima di altri nel futuro. Già nel 1992 la svolta con i primi moduli di cogenerazione e nel 1996 la progettazione di Ecomax, con una proposta al mercato di un sistema tecnologico innovativo che integrava tutti componenti all’interno di un modulo containerizzato.

Nel frattempo l’azienda si strutturava e nasceva la Holding mentre nel 2007 iniziava il processo di internazionalizzazione con l’apertura della prima filiale estera in Spagna, a Madrid, a cui seguirà negli anni la costituzione di altre 20 filiali. Nel 2009 l’inaugurazione del grande polo industriale di 34 mila metri quadrati di edifici interconnessi, che rappresentano a tutt’oggi la più grande superficie al mondo dedicata alla progettazione e produzione di sistemi di cogenerazione.

Negli ultimi anni AB ha continuato il suo percorso di precursore dei tempi, nel 2018 lanciando il progetto Doable per l’intera digitalizzazione dell’azienda e l’integrazione con i sistemi IoT e industria 4.0, nel 2019 presentando Bioch4nge, l’innovativo sistema di upgrading da biogas a biometano, dedicato alla produzione di biocarburanti per il settore dei trasporti e, nello stesso anno, estendendo la gamma delle proprie soluzioni anche al settore del trattamento delle emissioni in atmosfera.

"Da quarant’anni a questa parte ho visto il mondo industriale e quello agricolo, sempre più sensibili alle tematiche legate all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale che deve andare di pari passo con quella economica – afferma Angelo Baronchelli, presidente e fondatore di AB -. Oggi la nostra azienda festeggia questo importante traguardo guardando avanti, allargando il proprio raggio d’azione e proponendosi, nei 21 Paesi dove è presente, come partner ideale nel mondo delle soluzioni per la sostenibilità energetica ed ambientale grazie a una serie di tecnologie innovative dedicate all’efficienza, ai biofuels e al trattamento delle emissioni".

