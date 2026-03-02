A35 Brebemi: in servizio il primo eDaily Iveco a ricarica wireless

Un nuovo tassello verso la mobilità elettrica del futuro prende forma lungo la A35 Brebemi. La concessionaria ha annunciato l’ingresso nella flotta Argentea di un nuovo veicolo Iveco: si tratta del primo mezzo su strada predisposto dalla fabbrica alla ricarica wireless integrata, sia statica sia dinamica. Un debutto che segna un passo concreto verso la possibile diffusione commerciale della tecnologia DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), in funzione delle esigenze future del trasporto merci e persone.

Il veicolo scelto è l’eDaily, versione elettrica dello storico Daily, nel modello 42C Crew Van a sei posti, pensato per le attività operative del personale autostradale. È dotato di due pacchi batteria per una capacità complessiva di 74 kWh e si distingue per l’integrazione di un sistema di ricarica induttiva sviluppato per dialogare con l’infrastruttura sperimentale di Brebemi.

Cosa significa DWPT

In termini semplici, è una tecnologia che consente ai veicoli elettrici di ricaricarsi senza cavi, grazie a bobine installate sotto l’asfalto che trasferiscono energia per induzione. La ricarica può avvenire da fermi (statica), ad esempio in parcheggi o aree di servizio, oppure in movimento (dinamica), permettendo ai mezzi di recuperare energia mentre viaggiano. Se applicata su larga scala, questa soluzione potrebbe ridurre la necessità di grandi batterie e rivoluzionare la gestione dell’autonomia nei trasporti elettrici.

L'eDaily Iveco con ricarica wireless sulla A35 Brebemi

L’arrivo dell’eDaily rappresenta un’evoluzione del percorso avviato con Arena del Futuro, il circuito test nato lungo la A35 che ha attirato l’interesse internazionale grazie alla collaborazione con la tecnologia di Electreon. Brebemi si è così trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la ricarica a induzione, osservato da costruttori, istituzioni e operatori industriali.

Secondo Matteo Milanesi, direttore generale di Brebemi, l’ingresso del nuovo mezzo dimostra come la ricarica wireless stia passando dalla sperimentazione alla realtà. Dello stesso avviso Paolo Passerelli, responsabile prodotto gamma leggera Italia, che sottolinea come la predisposizione di fabbrica rappresenti un passo concreto nella decarbonizzazione del trasporto professionale.

Anche Marco Aimo-Boot, responsabile electrification di Iveco Group, evidenzia il valore della collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha consentito l’omologazione del veicolo. Dopo quasi un anno di test nell’area vicino allo svincolo di Chiari Ovest, il nuovo eDaily sarà ora utilizzato per dimostrazioni e prove operative.

Con questo progetto, la Brebemi rafforza il proprio ruolo di piattaforma di innovazione infrastrutturale. La ricarica wireless, ancora in fase di sviluppo, si avvicina così a una possibile maturità industriale, aprendo scenari inediti per un’elettrificazione più efficiente e continua della mobilità su strada.