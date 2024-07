Il Gruppo A2A approva la Relazione finanziaria semestrale

La Redazione Web

Ricavi in contrazione del 24% rispetto al semestre precedente: pesa il calo dei prezzi energetici. Investimenti in crescita

5 ' di lettura

La sede di A2A a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Si è riunito oggi il Consiglio di amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto la presidenza di Roberto Tasca, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024. Nel periodo in esame i ricavi del Gruppo sono pari a 6.091 milioni di euro, in contrazione del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (7.992 milioni di euro). La variazione è riconducibile al calo dei prezzi energetici sia all’ingrosso sia retail ed in misura molto contenuta alla contrazione delle