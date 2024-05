A2A: nel primo trimestre balzo dell'utile a 294 milioni (+70%), i ricavi scendono del 33%

A2A archivia il primo trimestre con un utile netto a 294 milioni di euro, in crescita del 70% rispetto all’analogo periodo del 2023 (173 milioni di euro). I ricavi, spiega una nota, ammontano a 3.425 milioni di euro, in contrazione del 33% rispetto ai primi tre mesi del 2023 a seguito prevalentemente della contrazione dei prezzi delle commodities energetiche.

Il margine operativo lordo è di 703 milioni (+40%), gli investimenti sono pari a 220 milioni, in linea con il primo trimestre dell’anno precedente, destinati allo sviluppo di impianti fotovoltaici, al potenziamento ed efficientamento delle reti a supporto della decarbonizzazione e dell’utilizzo circolare delle risorse.

La posizione finanziaria netta si attesta a 4.755 milioni di euro (4.683 milioni di euro al 31 dicembre 2023). Al netto delle variazioni di perimetro del periodo, pari a -18 milioni di euro, la Pfn è in crescita di 72 milioni di euro, dopo investimenti per 220 milioni di euro. Il rapporto Pfn/ebitda rolling è pari a 2,2 volte in riduzione rispetto al 31 dicembre 2023 (2,4 volte). Il trimestre registra anche una crescita della base clienti nel segmento energy retail: +454 mila rispetto al 31 marzo 2023 (+15%). La quota di debito sostenibile sul totale del debito lordo di Gruppo è al 75% (70% al 31 dicembre 2023).