Ogni famiglia quest'anno spenderà in media 94 euro per imbandire la tavola di Natale, il 9% in più rispetto allo scorso anno: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti/Ixè.

Per la preparazione casalinga del pranzo di Natale, secondo Coldiretti, gli italiani operano una scelta attenta degli ingredienti, con una tendenza elevata alla ricerca di materie prime fresche e genuine direttamente dai produttori per assecondare la crescente voglia di conoscenza sulle caratteristiche del prodotto e sui metodi per ottenerlo.

Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per nove italiani su dieci (90%), mentre il panettone con il 76% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 70%.

Ma le tavole - conclude Coldiretti - si arricchiscono soprattutto dei prodotti regionali tipici della ricorrenza.

