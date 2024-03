«1.000 Pmi», da oggi l’inserto di GdB e Unibs con dati e indici è in edicola e online

Da oggi l’inserto dedicato alle «1.000 Pmi. Le piccole che fanno grande Brescia» sarà disponibile in edicola, in vendita abbinata con il nostro quotidiano. Dati, indici, performance saranno peraltro disponibili anche online sul portale bilanci.giornaledibrescia.it. Così come nel volume, anche la versione online dà la possibilità di realizzare delle analisi personali, ancora più specifiche e puntuali. Trova spazio nella sezione digital sia il raddoppio delle Pmi finite sotto la lente del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Claudio Teodori, sia il focus sulle 500 aziende di questo gruppo che presentano i tassi di crescita del fatturato maggiori, per verificarne l’effetto sulla solidità finanziaria e sulla capacità reddituale.

Le piccole e medie imprese che fanno grande il nostro territorio saranno consultabili nella sezione a loro dedicata sul portale Bilanci del GdB, che contiene anche molto altro. La consultazione dei dati è riservata agli utenti premium: in pochi clic è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo di 10 euro, che permette di accedere all’analisi e di fruire dei dati in modo interattivo, interrogandoli in modo semplice e consentendo all’utente di fare confronti tra aziende diverse e concorrenti, realizzare ricerche personalizzate e fare approfondimenti in tempi molto rapidi.