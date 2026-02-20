Giornale di Brescia
Da Vinci 4.0, per la settima edizione la tecnologia entra al museo

Giulia Camilla Bassi
Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei, parla di come gli spazi espositivi guardino al futuro: l’auditorium Santa Giulia ospiterà una tappa del progetto dedicato all’AI a scuola
L'auditorium Santa Giulia ospiterà la sessione plenaria di Da Vinci 4.0
Sarà Fondazione Brescia Musei a ospitare, negli spazi dell’auditorium Santa Giulia in via Piamarta in città, l’incontro di mercoledì 25 febbraio che inaugurerà la settima edizione di Da Vinci 4.0, occasione di confronto tra studenti e docenti sui temi dell’Intelligenza artificiale a scuola (e nel mondo del lavoro). Una scelta tutt’altro che casuale. A spiegarlo è il direttore di Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov, che rivendica il ruolo dei musei e dei luoghi espositivi come spazi di innovazione oltre che di memoria.

Luoghi di innovazione

«I musei, a dispetto di una visione stereotipata che li vuole semplici collezioni di antichità, sono in realtà luoghi della più grande innovazione – afferma –. Non solo per la ricerca nei materiali e nelle tecnologie, ma dal punto di vista concettuale: sono i luoghi in cui le comunità si rivedono, costruiscono una narrazione comune e pongono le basi per la comunità del domani». Per questo i musei stanno cambiando, diventando spazi aperti al confronto e alla divulgazione scientifica.

Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Ed è proprio il dibattito il cuore di questa edizione del progetto targato Giornale di Brescia e The FabLab per le scuole, dedicata a un tema delicato e affascinante come l’Intelligenza artificiale, un passaggio che per il direttore non si può eludere: «Non leggo l’AI come un punto di arrivo, ma come un’evoluzione del rapporto tra informazioni e conoscenza, un po’ come accadde negli anni Novanta con il World Wide Web».  La scuola, in questo quadro, è il luogo in cui affrontarla con metodo. «Dobbiamo approfondirla e conoscerla in ambito scolastico, un ambiente protetto, con educatori professionisti. Ignorarla significherebbe lasciare i ragazzi a gestirla in autonomia, con conseguenze spesso nefaste».

Obiettivi e interrogativi

L’obiettivo è quindi costruire competenze, comprendendone limiti, algoritmi, potenzialità e questioni etiche. Resta però un interrogativo per chi si occupa di beni culturali: «È un’ulteriore marcia verso la dematerializzazione della conoscenza», osserva Karadjov.

Ma la storia insegna che innovazione e tradizione possono convivere: «Abbiamo l’esperienza straordinaria del libro, che da cinquecento anni è consolidato nel suo formato». L’accelerazione sarà rapida, certo, «ma solo conoscendo lo strumento possiamo evitare che si impossessi di noi».

